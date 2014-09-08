Через війну бюджет недоотримав з великих держпідприємств близько 5 млрд гривень податків

Великі державні підприємства України не сплатили до бюджету близько 5 млрд грн податків у зв'язку з воєнними діями на сході країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок заявив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

«Весь державний сектор нині перебуває в червоній зоні, і ніхто похвалитися не може. За вказівкою уряду ми цілеспрямовано підтримуємо оборонний сектор, зокрема «Укроборонпром». Ми йдемо йому назустріч у проблемних питаннях, зокрема у відшкодуванні ПДВ і так далі. Цей сектор наразі має працювати як швейцарський годинник», - сказав Білоус.

Він уточнив, що йдеться про несплату податків на мільярди гривень великими державними монополіями.

«Йдеться про мільярди. І, якщо я не помиляюся, це 5 млрд грн, близько того», - сказав голова ДФС.

Білоус також відзначив, що значних труднощів у сплаті податків зазнають приватні великі компанії, такі як ДТЕК і СКМ, на яких негативно позначається війна на сході країни.

«Найбільше проблем щодо ДТЕКу. Це пов'язано з тими шахтами і підприємствами, які зараз фактичні не працюють. У переліку підприємств, які знищено і фактично зараз не працюють, є й СКМ, - відзначив Білоус.

Разом з тим, голова ГФС наголосив, що у відомства є претензії до керівників найбільших приватних і державних компаній, які за допомогою різних схем намагаються зменшити обсяги оподаткування, користуючись складною економічною ситуацією в країні.

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Як повідомляв УНІАН, у січні-серпні 2014 року ДФС забезпечила надходження до бюджету на суму більш як 270 млрд грн, з яких близько 212 млрд грн, – до держбюджету. Раніше голова ДФС заявляв, що в серпні бюджет може недоотримати близько 900 млн. грн з Донецької і Луганської областей у зв'язку з військовою ситуацією на сході країни.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Уряд України почав антитерористичну операцію для звільнення сходу країни. Упродовж липня і серпня українські силовики звільнили від терористів низку населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, проте терористи продовжують захоплення міст і обстріл української армії.