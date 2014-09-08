Бюджет України через війну недоотримав 4,4 млрд гривень податків

У січні-вересні 2014 року платники податків Луганської і Донецької областей недоплатили до бюджету 4,4 млрд грн податків у зв'язку з воєнними діями на сході України, заявив на прес-конференції голова Державної фіскальної служби (ДФС) Ігор Білоус.

«У зв'язку з напруженою ситуацією в Луганській і Донецькій областях до загального фонду держбюджету недоодержано 4,4 млрд грн до рівня минулого року», - повідомив Білоус.

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Він відзначив, що за 8 місяців платники податків України сплатили до бюджету 270,5 млрд грн, що відповідає рівню минулого року. При цьому в серпні до загального фонду держбюджету надійшло 26,8 млрд грн, що на 26,5% більше, ніж у серпні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, великі державні підприємства України не сплатили до бюджету близько 5 млрд грн податків у зв'язку з воєнними діями на сході країни.

Раніше голова ДФС заявляв, що в серпні бюджет може недоодержати близько 900 млн. грн з Донецької та Луганської областей через війну на сході.