«Ощадбанк» отримав від EIБ другий транш кредиту на 66 млн євро

Державний «Ощадбанк» одержав від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) другий транш кредиту у розмірі 66 млн. євро на підтримку малого і середнього бізнесу в Україні, повідомила прес-служба «Ощадбанку».

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Банк нагадав, що всього в рамках угоди, підписаної 30 грудня між «Ощадбанком» і Європейським інвестиційним банком на підтримку малого і середнього бізнесу в Україні, відкрита кредитна лінія обсягом 220 млн. євро, перший транш кредиту у розмірі 89,5 млн. дол. був одержаний банком раніше.

«Ми цінуємо підтримку Європейського інвестиційного банку в такий важкий для України час. Особливо цього потребують підприємства малого і середнього бізнесу. Другий транш - це щирий знак солідарності ЄІБ з Україною і тими процесами змін, які відбуваються в національній економіці навіть в умовах військових дій на сході нашої країни», - цитує прес-служба голову правління «Ощадбанку» Андрія Пишного.

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За інформацією банку, одержані кошти прямують на фінансування проектів тих клієнтів «Ощадбанку», які відповідають вимогам ЄІБ. Зокрема, це мають бути приватні підприємства малого і середнього бізнесу (за класифікацією ЄІБ - підприємства з чисельністю працівників до 250 чоловік) і компанії середньої капіталізації (з кількістю працівників від 250 до 3000 чоловік). При цьому допускається, що близько 30% кредитної лінії може бути спрямовано на фінансування приватних компаній, які не потрапляють у вищезазначені категорії, проте проекти яких відповідають пріоритетам ЄІБ. Ці пріоритети в першу чергу пов'язані з розвитком приватного сектора, соціально-економічної інфраструктури, включаючи транспорт, енергоефективність і відновлювані джерела енергії, захист навколишнього середовища, інформаційні технології та засоби зв'язку, пом'якшення наслідків зміни клімату і адаптація до них.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі

Європейський інвестиційний банк - фінансово-кредитна установа Європейського союзу, яка в рамках манданта Ради ЄС і Європейського парламенту здійснює фінансування проектів у країнах Східного Сусідства (Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан і Росія).