Бюджет отримав 7,6 млрд гривень за рахунок детенізації ввезення нафтопродуктів

Державна фіскальна служба (ДФС) перекрила низку незаконних схем ввезення до України нафтопродуктів, що дало змогу з березня цього року одержати до бюджету додатково 7,6 млрд грн, заявив керівник відомства Ігор Білоус.

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«Митними органами перекрито незаконні схеми ввезення до України нафтопродуктів. Їх легалізація на ринку України з початку березня цього року вже дала позитивний результат на суму 7,6 млрд грн додаткових митних платежів», - повідомив він.

За даними керівника ДФС, з початку року співробітники відомства припинили протиправну діяльність 38 конвертаційних центрів, через які пройшло близько 5 млрд грн. Також у відомстві повідомили, що Фіскальна служба стягнула до бюджету близько 341,7 млн. грн у результаті документальних перевірок підприємств, які користувалися послугами таких центрів.

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Разом з тим, за словами Білоуса, ДФС значно зменшила кількість позапланових і зустрічних перевірок суб'єктів господарювання. Так, у січні-серпні цього року було проведено 18,6 тис. позапланових перевірок, що на 5 тисяч менше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому кількість планових перевірок бізнесу залишилася на рівні минулого року – 3,6 тис.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ДФС повідомили, що співробітники податкової міліції України в період з березня по серпень припинили роботу більш як 600 «податкових ям» у всій країні, більшість з яких була розміщена в Києві.