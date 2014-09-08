ООН прогнозує зростання світової економіки на рівні 2,5-3%

Зростання світової економіки в 2014 році становитиме від 2,5% до 3%, йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), передає "Прайм".

"Після шести років, як вибухнула глобальна економічна криза, стійку модель зростання у світі ще не вироблено", - цитує агентство Сіньхуа представника ЮНКТАД з економічних питань Ігоря Пауновича. За його словами, відновлення світової економіки як і раніше йде повільними темпами, а заходи, спрямовані на позитивні зрушення, недостатні і часто мають скоординованих дій".

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Економіст ЮНКТАД зазначив, що темпи зростання країн, що розвиваються цього року не будуть відрізнятися від показників за останні два роки і складуть від 4,5% до 5%.

За даними ЮНКТАД, у 2013 році зростання світової економіки становило 2,3%.

Конференція ООН з торгівлі та розвитку є органом Генеральної Асамблеї ООН, створеним в 1964 році. У ньому налічується понад 190 країни. Рішення ЮНКТАД приймаються у формі резолюцій і мають рекомендаційний характер.