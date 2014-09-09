Набуття чинності нових санкцій ЄС пригальмувала Фінляндія - ЗМІ

Набуття чинності нових санкцій Євросоюзу щодо Росії відкладено через позицію низки європейських країн, на чолі яких стоїть Фінляндія, передає "Прайм" з посиланням на газету Wall Street Journal.

"Деякі країни слідом за Фінляндією хотіли б відстрочити застосування нових санкцій поки йдуть переговори про припинення вогню між Києвом, Москвою і ополченцями", - пише видання.

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Прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб, зокрема, заявив, що в цілому Гельсінкі "дотримується думки, що зараз невідповідний час для нових санкцій". Фінський прем'єр побоюється відповідних дій Москви. Російські санкції можуть вдарити по економіці Фінляндії, для якої РФ завжди була вигідним сусідом, підкреслив він.

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Стубб також наголосив, що і раніше під час ухвалення рішень, пов'язаних з ситуацією в Україні, країна входила до числа тих, у кого були сумніви щодо нарощування економічного тиску на Росію". І на цей раз відразу кілька європейських країн приєдналися до ініціативи фінів.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз у понеділок у письмовій процедуріприйняв другий раунд економічних санкцій проти Росії, які будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС найближчими днями.