Росіян штрафуватимуть за приховування інформації про рахунки за кордоном

Мінфін Росії запропонував запровадити адміністративну відповідальність для фізосіб-резидентів за неподання інформації в податкові органи про рух коштів в зарубіжних банках. Повідомлення про розробку відповідного документа розміщено на єдиному порталі правової інформації, пишуть "Ведомости".

Як наголошується в документі, з 1 січня 2015 р. фізособи-резиденти будуть зобов'язані подавати податковим органам за місцем свого обліку звіти про рух коштів по рахунках у зарубіжних банках з підтвердними документами кредитної організації. При цьому у чинному законодавстві відсутня норма про відповідальність за недотримання вводиться обов'язки.

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На думку розробника, встановлення адміністративної відповідальності за неподання відповідної інформації дозволить забезпечити ефективне правозастосування та контроль за виконанням правового обов'язку. Також зазначена відповідальність громадян є ідентичною нормою, встановленою для посадових осіб за вчинення подібних правопорушень.