Капіталізація Facebook вперше перевищила $200 млрд

Вчора на закритті торгів на Нью-Йоркській біржі капіталізація Facebook становила $100,68 млрд - таким чином, вартість соціальної мережі вперше перевищила заявлену в ході IPO вартість, пише "Газета.ru".

Папери компанії подорожчали на 1,95%, до $41,34. На відкритті торгів у понеділок акції Facebook коштували $40,7.

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Виручка соцмережі зросла на 53%, до $1,8 млрд. В аналогічному періоді минулого року виручка становила $1,2 млрд. Велика частина виручки компанії припадає на доходи від реклами - 88% ($1,6 млрд). Цей показник виріс на 61% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Число рекламодавців збільшилася до 1 млн компаній.

Тепер користувач зможе вибрати 50 друзів, яким буде доступна ця функція, а кожен з них зможе додати в альбом не більше 200 фотографій. Поки новий формат фотоальбому тестується і доступна тільки для невеликої кількості англомовних користувачів.

Минулого тижня Facebook спільно з провідними технологічними компаніями оголосила про створення партнерства під назвою Interget.org. Його мета - забезпечення доступом до інтернету понад 5 млрд людей на планеті.

«На ринку з'являється впевненість, що Facebook в майбутньому залишиться машиною, яка генерує прибуток, - говорить аналітик Oracle Investment Research Лоуренс Балтер. - Люди проводять на сторінках Facebook все більше і більше часу».