Гривня на відкритті міжбанку злетіла майже на 40 копійок

У вівторок, 9 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань до 12,9000/12,9900, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні становили 16,6125/16,7310.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3482/0,3507.

Читайте такожНБУ домовився з банкірами тримати курс гривні на рівні 12,4-12,9 за долар

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 8 вересня, котирування гривні щодо долара на міжбанківському валютному ринку на закритті торгів знизилися до 13,10/13,36 проти 12,7000/12,9500 на відкритті.

Нацбанк у понеділок вийшов на ринок з інтервенцією 12,4000/12,9000 грн/дол.