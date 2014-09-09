Гривня на відкритті міжбанку злетіла майже на 40 копійок
10:40, 09 вересня 2014Фінанси
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Національна валюта вже традиційно показує сильне зростання на початку торгів.
Гривня посилила позиції на міжбанку / Фото УНІАН
У вівторок, 9 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань до 12,9000/12,9900, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування по євро-гривні становили 16,6125/16,7310.
Ціни на російську валюту піднялися до 0,3482/0,3507.
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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 8 вересня, котирування гривні щодо долара на міжбанківському валютному ринку на закритті торгів знизилися до 13,10/13,36 проти 12,7000/12,9500 на відкритті.
Нацбанк у понеділок вийшов на ринок з інтервенцією 12,4000/12,9000 грн/дол.
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