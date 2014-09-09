Японська ієна впала до мінімуму за 6 років

Курс ієни до долара на ринку форекс досяг мінімальних значень за шість років на тлі політики "друкарського верстата", яку активно проводить японський ЦБ.

Так, ієна дешевшає до долара на 0,32% у порівнянні з рівнем закриття понеділка. За "американця" на форексі дають 106,31 ієни. Це мінімальний курс японської валюти з вересня 2008 року, пише "Прайм".

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За останні 2 роки ієна подешевшала до долара майже на 40%. Ослаблення ієни вкрай вигідно японським експортерам, оскільки робить їх продукцію привабливішою з погляду ціни на зовнішніх ринках. На цьому тлі з 2012-го року індекс Nikkei зріс майже вдвічі.

Падіння ієни сприяє безперервний потік ліквідності з боку ЦБ Японії, який зараз є головним постачальником дешевих грошей на глобальні ринки.

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Банк Японії збільшує грошову базу за 60-70 трильйонів ієн у рік (близько 670 мільярдів доларів), випереджаючи за цим показником всі інші центробанки (включаючи ФРС), які також займаються накачуванням економіки грошима.

Банк Японії купує облігації японського уряду (в обсязі, що перевищує їх нетто-випуск), корпоративні бонди і навіть ETF на японський ринок акцій.

Активна політика "друкарського верстата" проводиться в Японії не одне десятиліття, проте нинішніх розмахів вона досягла в кінці 2011 року, коли японський ЦБ почав поступово замінювати ФРС як головного постачальника ліквідності у світову фінансову систему.