Янукович і Ко розкрадали 150 млрд гривень щорічно за допомогою держзакупівель

Влада України під керівництвом екс-президента Віктора Януковича виводила з державного бюджету України близько 150 млрд грн на рік через зловживання на тендерах із державних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"За останні чотири роки це явище набуло масового характеру (розкрадання коштів за допомогою тендерів - УНІАН), коли кошти, які виділялися з держбюджету, просто розкрадалися. За даними СБУ, близько 75% державних асигнувань, що виділялися на державні закупівлі, використовувалися з порушеннями. Ці гроші просто розкрадалися. Мова йде про 150 млрд грн на рік", - повідомив Петренко.

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Він зазначив, що за підрахунками експертів, зловживання в тендерах із держзакупівель призводило до скорочення ВВП країни на 6-7%.

Також міністр юстиції зазначив, що за останні чотири роки до закону про держзакупівлі було внесено 30 змін, які передбачали понад 40 виключень із основного документа, що дозволяють уникати прозорості тендерів.

«Багатостраждальний закон про державні закупівлі перетворився на "лист із Простоквашиного", до якого постійно вносили зміни з однією метою, щоб створити чергову схему з вилучення коштів із державного бюджету», - зазначив Петренко.

Крім того, міністр повідомив, що до 2010 року через публічні торги проходило 82% усіх державних закупівель, проте за останні чотири роки кількість держзакупівель, які проводилися через прозору процедуру, скоротилася в два рази.

Як повідомляв УНІАН, на думку екс-голови Агентства конкуренції та державних закупівель Грузії Тото Урджумелашвілі, Україна втрачає мінімум 100 млн грн на день через відсутність системи електронних тендерів і через корупцію в сфері державних закупівель.

10 квітня Верховна Рада України з другої спроби прийняла закон про державні закупівлі, що входить до пакета необхідних до ухвалення законодавчих актів по боротьбі з корупцією в сфері державних фінансів і підписання програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Закон передбачає поступовий перехід із паперової на електронну систему ведення торгів із держзакупівель, що й досі не реалізовано.