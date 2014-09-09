У МВФ повідомили, коли Україна може отримати третій і четвертий транші

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд не виключає виділення Україні третього й четвертого кредитних траншів загальним обсягом 2,7 млрд дол. у рамках дворічної програми співробітництва до кінця 2014 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Києві заявив голова представництва МВФ в Україні Жером Ваше.

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«Ми готові об'єднати дві оціночні місії та підготувати до засідання Ради директорів об'єднану доповідь щодо України. Рада директорів відбудеться наприкінці року й на раді директорів може бути ухвалено рішення про виділення об'єднаних третього й четвертого траншів обсягом 2,7 млрд дол., - сказав Ваше. – Якщо рішення Ради директорів фонду буде позитивним, то кошти надійдуть швидко – до кінця 2014 року».

Ваше також підтвердив, що оціночна місія Фонду може приїхати в Україну вже в жовтні. А крім того, в жовтні буде проведено переоцінку економічного розвитку України з урахуванням військових дій на сході країни.

«Ми бачимо, що ситуація на сході країни має значний вплив на економіку країни. Це змушує нас провести переоцінку прогнозів розвитку України. Ми повинні переглянути прогнози зростання й наші фіскальні припущення. Раніше ми припускали, що падіння ВВП України за підсумками року становитиме «мінус» 6,5% й очікували зростання в 2015 році на рівні 1%. Але зараз нам доведеться наново оцінити ситуацію», - сказав Ваше.

Водночас він зазначив, що Фонд високо цінує рішучість уряду проводити реформи, зокрема в банківському секторі, в частині курсової політики, і в енергетичному секторі, включаючи питання оздоровлення НАК «Нафтогаз України».

«Ми розуміємо всю складність ситуації, й особливо складність реформ у першу чергу в енергетичному секторі. Ми також розуміємо, всю складність роботи з подолання корупції й реалізації антикорупційних ініціатив. Але ми бачимо потенціал для виконання поставлених завдань і бажання покращити ділове середовище", - сказав Ваше.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною наприкінці квітня цього року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна отримала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти було направлено на поповнення резервів Національного банку. Наприкінці серпня Рада директорів МВФ на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні й ухвалила рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by в розмірі 1,39 млрд дол., не переглядаючи при цьому загального обсягу фінансування.

Водночас МВФ, керуючись припущенням про те, що військові дії на сході країни продовжаться до кінця 2014 року й матимуть місце в 2015 році, погіршив прогноз падіння економіки України до 7,25%. Рецесія, за даними МВФ, поглибиться й потребуватиме нових фінансових вливань. У 2015 році падіння економіки становитиме 4,25%.

За розрахунками Фонду, експорт за підсумками 2014 року скоротиться на тлі подальшого погіршення відносин із Росією, а також із урахуванням фізичного виведення з ладу виробничих потужностей Сходу України. Дефіцит платіжного балансу в 2014 році зросте до 7,5 млрд дол., а в 2015 – до 11,5 млрд дол.

У зв'язку з цим Україні до кінця 2015 року буде потрібно щонайменше 19 млрд дол. зовнішніх запозичень, щоб покрити потреби у фінансуванні, спрогнозували в МВФ.

Також зазначається, що на тлі всіх негативних подій зросте і дефіцит державного бюджету – до 7,25% ВВП у 2014 році і до 8% ВВП у 2015 році проти прогнозованих раніше 5,8% ВВП у 2014 році і 3,9% ВВП у 2015 році.