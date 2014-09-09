Гривня на міжбанку до 12:00 обвалилася на 30 копійок

У вівторок, 9 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,9000/12,9900, на 12:00 ціни підвищилися до 13,0000/13,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня сьогодні відкрився котируваннями 16,6125/16,7310, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,7290/17,1190.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3482/0,3507, на 12:00 ціни піднялися до 0,3500/0,3585.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 8 вересня, котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів знизилися до 13,10/13,36 проти 12,7000/12,9500 на відкритті.

Нацбанк у понеділок вийшов на ринок з інтервенцією 12,4000/12,9000 грн/дол.