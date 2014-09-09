"ПриватБанк" запустив інтернет-сторінку Love Ukraine для замовлення карток

ПриватБанк відкрив спеціальну інтернет-сторінку для попереднього замовлення унікальних карток з патріотичним дизайном для всіх, хто любить Україну. Як повідомили в банку, таку картку «Слава Україні!» можна оформити безкоштовно або обміняти на неї будь-яку картку «Універсальна», що вже відкрита клієнтом.

«Ми зробили новий патріотичний дизайн наших найпопулярніших карток «Універсальна» й переконані, що ці картки сподобаються мільйонам наших клієнтів, які люблять Україну. Ми сподіваємося, що це буде, свого роду, флешмоб на підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни» – зазначає перший заступник Голови Правління ПриватБанку Олег Гороховський.

Як говорять у банку, оформити картку з патріотичним дизайном може будь-який громадянин України. Також клієнти ПриватБанку можуть відповідно безкоштовно поміняти на неї будь-яку іншу свою картку, відкрити її друзям, рідним. Усі умови обслуговування та тарифи залишаються без змін.