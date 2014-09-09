Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 10 копійок

Офіційний курс НБУ з 14.00 9 вересня: 100 USD - 1292.6071 грн; 100 EUR - 1673.5384 грн; 10 RUR - 3.4854 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 9 вересня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют. Як повідомляє офіційний сайт НБУ, 100 доларів зараз коштують 1292.6071 (з 14.00 8 вересня - 1282.2103). Читайте такожГривня на відкритті міжбанку злетіла майже на 40 копійок Вартість 100 євро Нацбанк визначив у 1673.5384 (з 14.00 8 вересня - 1660.2059). Читайте такожНБУ продовжив банкам термін погашення кредитів 10 російських рублів оцінені Нацбанком України в 3.4854 (з 14.00 8 вересня - 3.4728).

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