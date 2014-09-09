ЄБРР: Росія найбільше постраждає від свого ж продуктового ембарго

Ембарго на імпорт сільгосппродуктів в Росію буде мати досить обмежений і тимчасовий ефект для більшості країн, які потрапили під «контрсанкції», вважають економісти Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Про це йдеться в доповіді, яку цитує РБК.

За підрахунками експертів, найбільше від ембарго постраждає Литва, для якої обсяг експорту продуктів в Росію еквівалентний 2,7% ВВП. За тією ж ознакою в список можливих постраждалих ЄБРР включив Естонію, Латвію і Норвегію. Польща і Угорщина постраждають меншою мірою, вважають автори доповіді. Найбільш негативний вплив ембарго матиме на економіку Росії, випливає з доповіді.

Для Литви продуктовий експорт в Росію становить близько 53% від імпорту аналогічної продукції з країн ЄС, відзначають автори доповіді. Вони наводять думку деяких аналітиків про те, що до 80% продуктів, які експортуються в Росію, можуть бути реекспортовані з інших країн, у тому числі і від «сусідів», які самі страждають від контрсанкцій - Латвії та Естонії. За рахунок розподілу негативних наслідків вплив ембарго Росії на Європу буде знижено і для самої Литви навряд чи буде коштувати 2,7 в. п. зростання ВВП, вважають автори доповіді.

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На основі методології Євростату ЄБРР підрахував, що заборонені Росією продукти складають близько 13% від інфляційного кошика 28 країн ЄС. Контрсанкції створили на європейському ринку тимчасовий надлишок продукції і це може підштовхнути європейську економіку до дефляції, йдеться в доповіді. Вплив ембарго на зростання економік країн ЄС і негативний ефект на інфляцію буде залежати від здатності внутрішнього ринку цих країн спожити надлишок продукції або швидко знайти альтернативні експортні ринки, пояснюють експерти.

У ЄБРР враховують, що на Європу припадало близько третини всього російського продуктового імпорту і що продукти, які потрапили під заборону, - м'ясо, м'ясо птиці, риба та молочна продукція - складають близько 60% від усіх продуктів харчування. Подорожчання цих продуктів на 10% призведе до прискорення інфляції в Росії на 2 процентних пункти, підрахували автори доповіді. Ці 2 п. п. необхідно додати до 7,5%-вого зростання споживчих цін, зареєстрованого в Росії в липні нинішнього року, ще до введення ембарго.

Якщо б російські виробники збільшили випуск сільгосппродукції, ембарго могло б позитивно позначитися на зростанні російської економіки. Однак, навіть якщо виробництво цих продуктів буде розширено, це допоможе Росії замістити тільки 15% від імпорту продуктів харчування, вважають в ЄБРР. При цьому разом із зростанням вартості імпортованих продуктів зростуть витрати на виробництво в обробній галузі, і в поєднанні з падінням реальних доходів населення це погано позначиться на зростанні ВВП Росії.

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Негативний вплив на економіку Росії може бути знижено у короткостроковій перспективі завдяки наявним запасам і можливості швидко знайти альтернативних постачальників забороненої продукції, йдеться в доповіді. Аналітики ЄБРР вважають, що найважче буде знайти постачальників м'яса і сиру, оскільки ці продукти вимагають обережного транспортування.