Нацбанк учора віддав на підтримку гривні $94 млн

Про це йдеться в повідомленні регулятора в мережі Facebook.

«Національний банк України продовжує бути активним учасником валютного ринку України, здійснюючи інтервенції на міжбанківському ринку з урахуванням впливу всіх ситуативних факторів на валютний курс», - йдеться в повідомленні.

За словами голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої, регулятор і надалі розглядатиме всі можливі фінансові інструменти, з допомогою яких він буде не тільки стабілізувати ринок, але і реально його будувати і активізувати.

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«Регулятор дає учасникам ринку впевненість у прогнозованому розвитку ситуації, що створює основу для успішної реалізації моделі гнучкого курсоутворення», - цитує прес-служба слова Гонтарєвої.

Прес-служба зазначила, що валютний аукціон, був проведений вперше з 2010 року, його метою був продаж іноземної валюти за гривні для задоволення потреб клієнтів банків. Усього було подано 9 заявок від банків, долари продавалися за курсом 12,90 грн/дол.

«Національний банк України очікує, що проведення таких цільових валютних аукціонів сприятиме створенню стимулів для стійкого зміцнення курсу національної валюти і закріпленню позитивних тенденцій на валютному ринку», - зазначила Гонтарєва.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня курс гривні на міжбанківському валютному ринку щодо долара подолав свій історичний мінімум і впав до 14,4000/14,8000 грн/дол.

Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку ухвалив низку жорстких заходів, зокрема, підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинення проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання у протиправних цілях.

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Крім цього, регулятор скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року і зобов'язав банки видавати валютні кредити юридичним особам і підприємцям виключно для оплати зовнішньоекономічних контрактів, а також продовжив обмеження на депозитному ринку та за операціями клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці.

Заходи НБУ привели до зміцнення національної валюти до рівня 12,4-12,9 грн/дол., регулятор заявив про намір утримувати курс на сформованим рівні протягом найближчих тижнів, однак гривня знову почала девальвувати до рівня 13,00-13,35 грн/дол.