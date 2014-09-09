Для підприємців Донбасу можуть ввести податкові пільги

Уряд розглядає різні можливості стимулювання розвитку ділової активності в Донецькій і Луганській областях після відновлення миру на цій території, включаючи податкові канікули і формування вільної економічної зони, заявив у ході брифінгу в Києві голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус.

«Потрібно закінчити військові дії, зрозуміти обсяги втрат. Щодо канікул - є ідеї і вільної економічної зони, і податкові канікули. Як тільки закінчаться військові дії, і ми зрозуміємо масштаб лиха, ми зможемо говорити про ті стимули, які можна запропонувати», - сказав Білоус.

Він зазначив, що наразі немає розуміння обсягу трагедії. «До кінця ми ще не розуміємо, що втрачено, що знищено. Великі підприємства і малі підприємства повинні будуть провести оцінку втрат. А що стосується механізму компенсації і преференцій, то ми це будемо обговорювати, як тільки закінчиться конфлікт. Ми зрозуміємо проблеми і зрозуміємо систему, яку треба запропонувати людям, щоб вони поверталися до своїх домівок, відновлювали робочі місця, стимулювали розвиток тих територій (Донецької і Луганської областей ). Інвестиції туди потрібні значні», - підкреслив голова Фіскальної служби.

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Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2014 року платники податків Луганської і Донецької областей недоплатили до бюджету 4,4 млрд грн податків у зв'язку з військовими діями на сході України.

У цілому по країні платники податків за 8 місяців сплатили до бюджету 270,5 млрд грн, що відповідає рівню минулого року. При цьому, в серпні до загального фонду держбюджету надійшло 26,8 млрд грн, що на 26,5% більше, ніж у серпні минулого року.

За даними ДФС, великі державні підприємства України не сплатили до бюджету близько 5 млрд грн податків у зв'язку з військовими діями на сході країни.