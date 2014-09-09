Гривня закрила міжбанк на позначці 13,20 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,9000/12,9900 грн/дол. До 12:00 ціни підвищилися 13,0000/13,3000 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися 12,9000/13,2000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,6125/16,7310 грн/євро. До 12:00 ціни пішли вгору 16,7290/17,1190 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 16,6260/17,0170 грн/євро.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3482/0,3507 грн/рубль. До 12:00 ціни піднялися 0,3500/0,3585 грн/рубль. До закриття торгів ціни впали 0,3474/0,3573 грн/рубль.

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У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 37,0825 (-0,0550). На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2860/1,2900.