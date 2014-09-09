В Україні можуть заборонити перевірки бізнесу з обігом до 20 млн гривень

Уряд у рамках проведення податкової реформи має намір посилити захист малого і середнього бізнесу, і скоротити податкове навантаження на такі підприємства, заявив у ході брифінгу в Києві голова державної Фіскальної служби України Ігор Білоус.

«Ми бачимо велику міграцію людей і капіталу зі сходу до центру і на південь країни. Потрібно дати людям можливість, щоб не лише перевозили свої валізи і банківські рахунки, а мали можливість відновлювати свою діяльність, не забували про бізнес і робочі місця. Потрібно зробити більш прийнятні умови для ведення бізнесу». – сказав Білоус.

Він уточнив, що йдеться про зменшення ставок єдиного податку, що дозволить зменшити максимальний розмір податку для деяких груп платників у півтора – два рази, а також про заборону перевірок платників податку з обігом до 20 млн грн. «Перевірки цих категорій підприємців проводитимуться тільки за їх заявкою або за рішенням суду. Тобто, малих підприємців не чіпатимемо. Хай працюють і платять чисту зарплату», - зазначив Білоус.

Він також уточнив, що ставки єдиного податку передбачається ввести такі: «Перша група – до 900 тис. грн доходу – ставка податку становитиме 10% від мінімальної зарплати, друга група – до півтора мільйона і 10 найманих працівників – до 20% від мінімальної зарплати. Третя група – необмежена кількість працівників, понад півтора мільйона гривень доходу – ставка 2% від доходу у разі сплати ПДВ і 4% - у разі, якщо не сплачується ПДВ», - пояснив голова ДФС.

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Раніше він наголошував, що уряд розглядає різні можливості стимулювання розвитку ділової активності в Донецькій і Луганській областях після відновлення миру на цій території, включаючи податкові канікули і формування вільної економічної зони.