Голова Нацбанку знайшла причину різких стрибків курсу гривні

Падіння середніх обсягів торгів на міжбанківському валютному ринку з 1,2-1,3 млрд дол. до 200-300 млн дол. після введення у квітні збору в Пенсійний фонд з валютних операцій є однією з причин різких стрибків курсу гривні.

Про це в ході круглого столу заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

Читайте такожНацбанк учора віддав на підтримку гривні $94 млн

"У нас на сьогодні настільки невеликий і незбалансований ринок. Якщо сьогодні він 300 млн дол., а завтра - 200 млн дол., то ця різниця в 100 млн дол. переводить ринок у незбалансований стан і через це можуть відбуватися такі перекоси", - сказала вона.

Гонтарева також зазначила, що при останньому перегляді бюджету Нацбанк подавав до Міністерства фінансів прохання звільнити банки, Нацбанк і Мінфін від сплати збору з валютних операцій до Пенсійного фонду.

«Це реальний нонсенс (сплата банками збору до Пенсійного фонду – УНІАН). Пенсійний фонд від цього нічого не придбає і не втратить. А банки не підтримують ліквідність на ринку», – сказала вона й зазначила, що підтримує ідею стягнення вказаного збору лише з кінцевого покупця валюти.

Голова НБУ повідомив, що вже два тижні Нацбанк обговорює з 15 найбільшими банками створення інституту маркетмейкерів. До цієї роботи також залучено спеціальну місію Міжнародного валютного фонду, яка надає технічну допомогу.

За словами Гонтаревої, передбачається, що 15 банків-маркетмейкерів триматимуть «дуже тверді котирування на великі суми з дуже вузьким спредом». Голова Нацбанку прогнозує, що цей інститут буде введений протягом кількох тижнів.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня курс гривні на міжбанківському валютному ринку щодо долара подолав свій історичний мінімум і впав до 14,4000/14,8000 грн/дол.

Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку прийняв низку жорстких заходів, зокрема, підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і подовжив вимогу з обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків припинення проведення операцій клієнтів, що мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях.

Крім цього, регулятор скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року й зобов'язав банки видавати валютні кредити юрособам і підприємцям виключно для оплати зовнішньоекономічних контрактів, а також подовжив обмеження на депозитному ринку й за операціями клієнтів із валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці.

Заходи НБУ привели до зміцнення національної валюти до рівня 12,4-12,9 грн/дол., регулятор заявив про намір утримувати курс на рівні, що склався, протягом найближчих тижнів, проте гривня знову почала девальвувати до рівня 13,00-13,35 грн/дол.