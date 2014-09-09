Малому та середньому бізнесу обіцяють доступ до тендерів нарівні з великими компаніями

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі у вівторок заявив заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«Ми сподіваємося, що цей пілотний проект доведе усім, що можна економити на закупівлях, що середній і малий бізнес може брати участь у закупівлях. Один з показників ефективності нової системи – це кількість малого і середнього бізнесу, який бере участь у закупівлях і надає послуги органам державної влади. Це буде фактом прозорості, фактом мінімальної ціни», - вважає Шимків.

Думку заступника голови АП підтримала народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічної політики Ксенія Ляпіна, яка вважає, що нова система держзакупівель дозволить малому бізнесу брати участь і вигравати у тендерах.

«Коли ми проводили опитування серед малого бізнесу, чому вони не беруть участь у тендерних закупівлях, то перше, що вони говорили: ми не віримо, що можемо виграти, навіщо нам витрачати час і гроші, щоб готувати свої пропозиції. У нас коло учасників держзакупівель штучно звужене. Мені здається, новою моделлю ми розширимо це коло», - сказала Ляпіна.

У свою чергу грузинський консультант, колишній заступник міністра юстиції Грузії Георгій Вашадзе, який входить до групи грузинських експертів, які допомагають у розробці нової системи держзакупівель, відзначив, що Україна щодня зазнає збитків на суму 10 млн дол. через непрозорість тендерів.

«Ми підрахували, що реально щодня бюджет України економитиме 10 млн дол. (у разі запровадження нової системи держзакупівель – УНІАН), що і справді дуже великі гроші, особливо для країни, яка у такій кризі», - відзначив Вашадзе.

Також він підкреслив, що грузинські експерти не прагнули реалізувати грузинську модель у новій системі держзакупівель в Україні, а орієнтувалися на місцеві особливості і досвід українських колег.

«Це не копія грузинської моделі, яку ми створили у нас у Грузії. Це новий стандарт, який ми створили разом з нашими українськими колегами. Наша група експертів працювала над тим, щоб врахувати всі можливості і всі проблеми, які можуть виникнути у цьому процесі. Ми сподіваємося, що система, яку ми розробили разом з вами, буде новою моделлю не тільки для України, а й для інших країн також», - вважає грузинський експерт.

Нова система передбачає перехід торгів у сфері держзакупівель на електронну систему, що дозволить значно підвищити прозорість у цій сфері. Пілотний проект планується запустити до кінця року у Міністерстві юстиції України, після чого система запрацює і в інших міністерствах.

Читайте такожВ Україні можуть заборонити перевірки бізнесу з обігом до 20 млн гривень

Як повідомляв УНІАН, сфера державних закупівель в Україні є однією з найбільш корупційних. З 2010 року стали широко використовуватися тіньові схеми у розподілі бюджетних коштів. Для цього створювалися непрозорі процедури проведення тендерів, «фірми-прокладки» для накручування ціни, закупівля часто проводилася у одного учасника тощо. За словами міністра юстиції Павла Петренко, влада України під керівництвом екс-президента Віктора Януковича виводила з бюджету України близько 150 млрд грн на рік через зловживання на тендерах з держзакупівель.