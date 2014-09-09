Фіскальна служба пропонує ввести разову амністію доходів українців

Державна фіскальна служба України (ДФС) у рамках проведення податкової реформи пропонує ввести в країні нульову декларацію доходів громадян, яка передбачає одноразове декларування всього майна, що є у громадянина, за нульовою ставкою податку. Про це на брифінгу у Києві заявив голова ДФС Ігор Білоус.

«Ми пропонуємо ввести нульову податкову декларацію доходів громадян і податкову амністію задекларованих сум, а також одночасно впровадження непрямих методів оподаткування, – сказав він. - Ми говоримо про одноразове декларування коштів, банківських металів, цінних паперів, автомобілів – за нульовою ставкою дозволяємо людям декларувати все, що у них було, і потім вони спокійно декларуватимуть свої витрати, які відповідають доходам».

За словами Білоуса, це крок назустріч європейським нормам декларування доходів і витрат.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планував до вересня передати до парламенту проект податкових реформ, розроблених згідно з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ключовою ідеєю реформи стало скорочення податків з 22 до 9. Зокрема, до ліквідації заявлені збори за деякі види підприємницької діяльності, цільова надбавка за природний газ, рентна плата за транспортування нафти і газу, туристичний збір, збір за паркування і збір на виноградарство і садівництво. Решту платежів не чіпатимуть, Кабмін об'єднав їх у блоки. До акцизного податку увійшли податок на розкіш, збір за реєстрацію першого транспортного засобу, екологічний податок з палива і цільову надбавку за електроенергію. Другий блок - екологічний податок і рента. Екоподаток увібрав у себе збір за користування лісовими ресурсами, а рента - усі платежі за користування надрами, включаючи нафту, газ, воду, руди та інші корисні копалини, а також плату за користування радіочастотним ресурсом. Третій блок – податок на нерухомість і єдиний податок.

Також у рамках реформи Кабмін запропонував кілька варіантів оподаткування доходів громадян і оподаткування зарплат, зокрема, за визначенням обсягу платежів по єдиному соціальному внеску на загальнодержавне пенсійне страхування.