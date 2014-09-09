До України на прохання Гонтаревої прибула технічна місія МВФ

Технічна місія Міжнародного валютного фонду прибула до України на прохання голови Національного банку Валерії Гонтаревої. Про це повідомила голова НБУ під час круглого столу.

«Ми знаходимося в програмі Міжнародного валютного фонду. Зараз спеціально приїхала місія, яку особисто я викликала, на чолі з Георгієвим (керівник місії Міжнародного валютного фонду Микола Георгієв - УНІАН), яка обговорює з нами ідею створення маркетмейкерів», - сказала Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує створити інститут маркетмейкерів. За її словами, передбачається, що 15 банків-маркетмейкерів будуть тримати «дуже тверді котирування на великі суми з дуже вузьким спредом». Глава Нацбанку прогнозує, що цей інститут буде введений протягом декількох тижнів.