Нацбанк не хоче підвищувати облікову ставку, незважаючи на рекомендації МВФ

17:41, 09 вересня 2014
Фінанси
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"Хоча МВФ і рекомендує збільшувати у зв'язку з ростом інфляції, ми вважаємо, що це робити недоцільно", - сказала Гонтарєва.

НБУ не готов увеличивать учетную ставку / Фото УНИАН

Національний банк України вважає недоцільним підвищення облікової ставки, яка на сьогодні становить 12,5% річних.

Про це в ході круглого столу заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

"Хоча МВФ і рекомендує збільшувати у зв'язку з ростом інфляції, ми вважаємо, що це робити недоцільно", - сказала вона.

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Гонтарева також зазначила, що наступного року Національним банком планується облікова ставка на рівні 10%. 

«Я горда тим, що можу вам сьогодні повідомити, що, напевно, вперше в історії банківської системи України облікова ставка почала щось означати», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, правління НБУ ухвалило рішення з 17 липня підвищити облікову ставку на 3 п.п. – до 12,5%. Останній раз регулятор переглядав облікову ставку у квітні цього року, підвищивши її рівень з 15 квітня на 3 п.п. – до 9,5%.

У 2013 році Нацбанк заявляв про наміри поступово знижувати облікову ставку, і протягом року проводив таке зниження двічі: до 7% з 10 червня і до 6,5% з 13 серпня, у результаті чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ.

Національний банк України при визначенні доцільного розміру облікової ставки орієнтується на можливий рівень інфляції наступного року.

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