Україна збільшила експорт в Польщу до 1 млрд євро

Українські виробники за перші сім місяців поточного року поставили до Польщі товарів на 1 млрд 67 млн. євро, що на 15,2% більше за показники аналогічного періоду минулого року.

Про це свідчать оприлюднені сьогодні попередні дані про зовнішню торгівлю польського Головного управління статистики (GUS).

Частка українського імпорту у всіх поставках до Польщі зросла на 1 п.п. до 1,1%. Україна посіла 21-е місце серед усіх торгових партнерів поляків, які продавали свої товари у цій країні.

Водночас польські виробники скоротили експорт до України на 26,5% - до 1 млрд 753 млн. євро. Україна серед ринків збуту посіла 15-е місце для Польщі, а її частка у загальних поставках скоротилася до 1,9 з 2,7 відсотка роком раніше.

У цілому Польща за звітний період збільшила експорт на 5,5% - 93,9 млрд євро на тлі зростання імпорту на 4,4% - до 94 млрд євро.

Поставки до Росії, яка за підсумками семи місяців увійшла до шестірки найбільших ринків збуту для поляків і традиційно є другим найбільшим постачальником товарів (головним чином енергоносіїв - УНІАН), знизилися на 10,5% - до 4,2 млрд євро. Імпорт з РФ до Польщі скоротився на 4,3% - до 10,6 млрд євро.

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Як повідомляв УНІАН, раніше представники польської влади прогнозували у 2014 році скорочення поставок польської продукції до України і Росії через економічні проблеми, спричинені девальвацією національних валют, і конфлікт на Донбасі, який призвів до введення низки санкцій проти Росії, а також заходів проти ЄС у відповідь.

За даними польської статистики, минулого року Україна посіла восьме місце у десятці найбільших ринків збуту польських товарів: польські виробники продали товарів на 4,3 млрд євро. Поставки до Росії становили 8,1 млрд євро за загального експорту більш як 150 млрд євро, близько 75% з яких припало на країни Євросоюзу, до складу якого входить Польща.