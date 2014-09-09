Голова Нацбанку незадоволена рівнем співробітників - готує кадрові ротації

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева планує провести кадрові ротації в штаті Нацбанку. Про це голова НБУ повідомила журналістам під час круглого столу.

«Щодо команди висококласних фахівців я б засумнівалася в їх висококласності. Можу вам сказати, що сьогодні вночі, щоб Міжнародному валютному фонду написати memo (службова записка - УНІАН), я особисто сиділа і сама «малювала», бо жоден з висококласних фахівців Національного банку, не отримавши статистику з бюро статистики, не може дати прогноз щодо платіжного балансу», - сказала вона.

Гонтарева зазначила, що на сьогодні команда Національного банку України не готова здійснювати необхідний високоякісний аналіз, тому існує необхідність зміцнити штат регулятора.

«Ми працюватимемо над зміцненням цієї команди. Якби я могла брати не лише громадян України, а й громадян інших країн, напевно, ви б побачили когось з висококласних світових фахівців, хто б міг очолити цей напрямок. На жаль, ми обмежені паспортом громадянина України, тому у нас будуть тільки іноземні консультанти», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 19 червня Верховна Рада України підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з поста голови Національного банку України і призначення на цей пост Валерії Гонтаревої.

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