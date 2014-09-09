Мінфіну не вдалося залучити кошти на плановому ОВДП-аукціоні

З початку року до держбюджету надійшло 164,286 млрд грн від запозичень / investgazeta.net

Міністерство фінансів України не залучило кошти до держбюджету на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 9 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, інвестори не подали жодної заявки на придбання запропонованих Мінфіном гривневих облігацій терміном обігу 2 року.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 11,978 млн грн на плановому аукціоні з розміщення ОВДП 2 вересня. У вересні міністерство має намір провести ще 3 аукціони.

За оперативними даними Держказначейства на 8 вересня, з початку року до держбюджету надійшло 164,286 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 65 693,8 млрд грн, на обслуговування держборгу – 28 456,5 млрд грн.

Станом на 8 вересня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 365,055 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 236,722 млрд грн, у власності банків – 88,688 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.