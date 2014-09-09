У ЄС підтвердили, що Україна зможе використати два річних обсяги квот

У Єврокомісії підтвердили, що за умови ратифікації Угоди про асоціацію України і ЄС цього року Київ зможе в 2014 році використовувати два річних обсяги квот.

Про це "Європейської правді" заявив інформований представник ЄК.

Нагадаємо, раніше про таку можливість говорив торговий представник українського уряду Валерій П'ятницький. За його словами, один річний обсяг квот Україна отримає завдяки односторонньому зниженню мит Євросоюзом (так званий режим автономних торгових преференцій, діє до 1 листопада).

Другий обсяг безмитної торгівлі Україна зможе використовувати в кінці року, у разі ратифікації Угоди про асоціацію. Юридично буде вважатися, що після початку тимчасового застосування СА використання квот буде обчислюватися з нуля, як квоти з першого року дії зони вільної торгівлі з ЄС.

Таким чином, до 2015 року обсяг квот будуть розраховуватися згідно з другим роком дії угоді з ЄС.

Досі Євросоюз офіційно не коментував такі заяви. Однак у коментарі ЄвроПравді представник ЄК сказав, що Брюссель буде використовувати саме таку систему розрахунків квот.

Також, за його словами, ЄК готова до переговорів з Україною про перегляд цих квот. "Ми з розумінням ставимося до такої ініціативи української сторони. Квоти встановлювалися давно і вже не відповідають обсягам нашої торгівлі. Зокрема, Україна вже використала річну квоту на експорт кукурудзи і зерна", - відзначає чиновник.

Втім, за його словами, Угода про асоціацію допускає, що перегляд квот неможливий протягом першого року дії документа. "Ми будемо наполягати на виконанні цієї норми", - зазначив чиновник.