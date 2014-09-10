Україна збирається закуповувати азербайджанську нафту

Про це на брифінгу в Баку заявив глава Міненергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан, повідомляє прес-служба міністерства.

Продан повідомив, що Україна має намір і надалі підтримувати партнерські відносини з Азербайджаном в енергетичній сфері. Міністр зазначив, що заплановано зустріч з главою Міненергетики Азербайджану Натигом Алієвим.

Сторони будуть обговорювати питання, що стосуються транспортування нафти з Азербайджану в Україну. Крім того, будуть говорити про реалізацію інших спільних проектів.

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За словами Юрія Продана, Азербайджан вивчає варіанти поставки нафти на НПЗ України. Міністр підкреслив, що постачання нафти з Азербайджану - це "завдання короткострокової перспективи".