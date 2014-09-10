США готують нові санкції проти РФ - рішення ухвалять протягом декількох днів

Адміністрація Барака Обами завершує підготовку нових санкцій проти Росії, але прийме рішення про доцільність їх запровадження в залежності від перебігу врегулювання ситуації в Україні, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Про це заявила офіційний представник держдепартаменту США Марі Харф, коментуючи на прохання журналістів рішення Євросоюзу розробити новий пакет каральних заходів проти РФ, але відкласти на деякий час їх введення в дію.

"Сполучені Штати закінчують підготовку заходів, спрямованих на розширення і поглиблення наших санкцій проти фінансового, енергетичного та оборонного секторів (економіки) Росії", - сказала американський дипломат.

"У нас є вже готові інструменти. Ми завершуємо підготовку пакета (санкцій), але ми будемо приймати рішення на підставі того, що буде відбуватися протягом наступних декількох днів", - заявила представник держдепартаменту, маючи на увазі домовленості про припинення вогню і врегулювання ситуації в Україні.

Харф відмовилася будувати припущення про те, чи відмовляться США від введення додаткових санкцій проти секторів російської економки в разі, якщо мирна угода буде виконуватися.

"Не хочу займатися прогнозами. Ми готові ввести нові санкції, якщо вважатимемо, що це необхідно", - сказала вона, зазначивши, що Вашингтон буде приймати рішення на цю тему не одночасно з європейцями, хоча і в координації з ними.

Відповідаючи на питання щодо виконання домовленостей про припинення вогню на південному сході України, представник держдепартаменту зазначила, що, за оцінками США, "перемир'я в цілому і в основному дотримується, хоча надходили повідомлення про мінометні обстріли і стрільбу в деяких місцях, в тому числі в районі аеропорту Донецька, а також повідомлення про більш інтенсивне застосування сили в Луганську та Донецьку". "Звичайно, ми стежимо за розвитком подій", - сказала Харф, додавши, що США підтримують тісні контакти з цього питання з ОБСЄ.

Нагадаємо, у вівторок представник Єврокомісії Піа Аренкільде-Гансен повідомила, що санкції ЄС проти Росії у зв'язку з її діями в Україні будуть опубліковані і набудуть чинності через кілька днів.

У понеділок Євросоюз формально схвалив санкції проти Росії, які повинні бути введені протягом декількох днів. Перед цим 8 вересня ЄС відклав процедуру введення нових санкцій, що змусило європейських урядовців провести зустріч для обговорення нових обмежувальних заходів.

Санкції були узгоджені лідерами Євросоюзу в той час як 5 вересня в Уельсі проходив саміт НАТО.

У ЄС заявили, що введення нових санкцій може бути зупинено, якщо Москва буде поважати умови припинення вогню на Донбасі, і виведе свої війська з території України.