Німецький бізнес продовжує звітувати про успіхи в Росії попри санкції - опитування

Більшість німецьких підприємств, бізнес яких пов'язаний з Росією, не погіршують своїх річних прогнозів попри санкції Заходу проти Москви, пише DW.

Згідно з даними опитування Німецько-російської зарубіжної торговельної палати (AHK), дві третини німецьких підприємств, які працюють з російськими клієнтами, прогнозують незмінні або навіть кращі результати своєї бізнесової діяльності в Росії. Натомість третина опитаних підприємств розраховує втратити за річними підсумками половину чи навіть більше виручки на російському напрямку, каже президент AHK Райнер Зелє. Набільше від санкцій постраждали малі й середні підприємства в машинобудівній галузі.

Читайте такожСША готують нові санкції проти РФ - рішення ухвалять протягом декількох днівВодночас Фолькер Траєр з Торговельно-промислової палати ФРН (DIHK), до якої входить AHK, наголошує на тому, що 58 відсотків опитаних підприємств відзначили прямий вплив українсько-російського конфлікту на їхній бізнес. При цьому на вплив двосторонніх санкцій Москви та Заходу на власні підприємства, за його словами, вказали 38 відсотків компаній. Передусім йдеться про вплив обмежень, які стосуються торгівлі так званими товарами подвійного призначення, себто такими, які можуть використовуватися, в тому числі, з військовою метою. Фолькер, окрім цього, відзначив загальний негативний вплив західних санкцій проти Москви на російську економіку, яка, за його словами, й без того перебуває у важкому стані - через знецінення російського рубля та слабку кон’юнктуру.

Читайте такожРосійські компанії через санкції можуть виключити зі світових фондових індексівТож в разі, якщо санкції довгий час залишатимуться в дії, а економічна ситуація в Росії й надалі погіршуватиметься, багато німецьких підприємств будуть змушені відмовитися від окремих проектів на російському напрямку, запровадити короткострокові робочі контракти, вдатися до скорочень співробітників чи взагалі піти з російського ринку, демонструють дані опитування. При цьому три чверті підприємств оцінили потенціал ринку РФ як "високий" або "дуже високий". Це викликає побоювання щодо потенційної переорієнтації російських підприємств на ринок Азії, зазначив Зелє.

Читайте такожЗМІ: Німеччина не виключає партнерства з РосієюМіж тим, попри жорстку риторику німецького федерального уряду щодо необхідності продовжувати політику тиску на Москву за допомогою санкцій, від урядів деяких федеральних земель надходять неоднозначні сигнали. Приміром, 30 вересня та 1 жовтня в містах Росток та Веймар на півночі країни має відбутися так званий "День Росії". Його метою, згідно з повідомленням на офіційному сайті, є "зміцнення та розширення добрих торгово-економічні відносини" між Росією та землею Мекленбург-Передня Померанія. Незважаючи на заклики низки політиків відмовитися від проведення заходу з огляду на російську агресію в східній Україні, уряд Мекленбургу-Пердньої Померанії вирішив не відмовлятися від своїх планів. За словами глави уряду Ервіна Селлеринґа, подальше розширення економічних зв'язків з Росією відповідає інтересам федеральної землі.

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