Гривня відкрила міжбанк на позначці 13,25 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 12,9000/13,2500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 16,6875/17,1430 грн/євро.

Ціни на російську валюту склали - 0,3471/0,3565 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,2935/37 (вівторок - 1,2880/82).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 9 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,9000/12,9900 грн/дол. До 12:00 ціни підвищилися 13,0000/13,3000 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися 12,9000/13,2000 грн/дол.