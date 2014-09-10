Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію «Промекономбанку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію фінансової установи, повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, процедуру ліквідації «Промекономбанку» розпочато з 8 вересня, уповноваженою особою фонду на проведення процедури ліквідації призначено Ігоря Волощука.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав з «Фідобанком» договір про виведення з ринку неплатоспроможного «Промекономбанку» шляхом часткової передачі активів і зобов'язань неплатоспроможного банку.

За інформацією фонду, «Фідобанк» набуває всі права і обов'язки перед вкладниками «Промекономбанку» щодо повернення коштів і сплати відсотків за рахунками та іменними сертифікатами в межах 200 тис. грн, а також отримує права на кредити, за винятком валютних іпотечних кредитів фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 22 травня впровадив тимчасову адміністрацію в «Промекономбанк» строком на 3 місяці - до 21 серпня 2014 року і згодом продовжив термін роботи тимчасової адміністрації на 1 місяць, до 22 вересня.

«Промекономбанк» (м. Донецьк) працював на ринку України з січня 1998 року. За інформацією на сайті банку, його основним власником є компанія «Суприм-К» (42,4971%).