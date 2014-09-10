Росія висунула свій список правок в угоду Україна-ЄС на 60 сторінок

Росія представила Києву і Брюсселю список своїх вимог щодо зміни підписаної Угоди про асоціацію Україна-ЄС. У розпорядженні ZN.UA опинився документ, підготовлений російською стороною. Список запропонованих Москвою правок у СА значний. При цьому Росія наполягає на їхньому пакетному голосуванні, ще до ратифікації парламентами.

Документ з довгою назвою "Пропозиції російської сторони щодо внесення поправок в Угоду про асоціацію між ЄС та державами - членами ЄС з одного боку та Україною з іншого боку в цілях мінімізації ризиків, що виникають від набрання чинності зазначеної угоди" вмістився на 60 сторінках.

Аналіз документа свідчить, що Росія хоче виключити з взаємної лібералізації торгівлі України з ЄС (відмовитися від скасування або значного зменшення імпортних мит - ред.) ряд товарів - всього 2376 тарифних ліній з 11600, зазначених в Угоді про асоціацію. Тобто, Москва пропонує Києву і Брюсселю вилучити з їх вільної торгівлі більше 20% товарів. Список цих товарів займає 45 сторінок документа з 60.

Зазначимо, що на попередніх консультаціях Україна, ЄС і РФ домовилися, що Росія представить свої зміни в текст угоди про асоціацію у трьох сферах. Проте Москва хоче більшого - запропоновані нею зміни повинні торкнутися цілих п'яти напрямків, включаючи лібералізацію тарифів і енергетику (крім обумовлених раніше сфер з технічного регулювання; санітарних і фітосанітарних заходів (СФС); митного адміністрування).

Що ж стосується кроків назустріч, то, як стверджують джерела, в Мінську росіянам було сказано (у всякому разі, у широкому колі), що українська сторона готова бути максимально гнучкою - там, де це можливо.

За інформацією ZN.UA аж до останніх днів росіяни вперто наполягали на тому, що їх "стурбованості" можуть бути зняті виключно внесенням змін у текст Угоди - зрозуміло, до його ратифікації Верховною Радою.

Правда, за оцінками експертів, для задоволення всіх пред'явлених російських "хотінь" буде потрібно одержання ЄС нового мандату на переговори, а самі переговори "про внесення змін до СА" займуть приблизно два роки.

"У цьому, власне, і полягає головна мета росіян на даному фронті - завалити Угоду, не допустити її ратифікації, вмовивши Київ, як мінімум, відстрочити цей акт, а ще краще переконати його і Брюссель пуститися у нові "довгограючі" переговори. А за цей час всяке може статися..." - пише оглядач ZN.UA Тетяна Силіна.

За інформацією ZN.UA на найближчу п'ятницю, 12 вересня, запланована друга зустріч у Брюсселі на міністерському рівні.