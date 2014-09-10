Яценюк підготував бюджет з мільярдними витратами на оборону

Проект бюджету на 2015 рік буде внесений у парламент своєчасно, і цей бюджет буде містити мільярдні витрати на оборону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час розширеного засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми вчора провели останню нараду з підготовки пакету бюджетної реформи та внесення змін у податкове і бюджетне законодавство. Як передбачено Конституцією, уряд внесе до 15 числа (вересня) проект закону про державний бюджет, де передбачено мільярдні витрати на оборону, і проект закону про зміни бюджетної та податкової політики України», - сказав глава уряду.

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Він зазначив, що цей бюджет - не найкращий. «Це точно не агітка політичної сили, але він чесний і справедливий. Сподіваюся, що парламент збереться, щоб проголосувати за цей законопроект (про бюджет на 2015 рік - УНІАН), - додав прем'єр.