Гривня на середину торгів знизилася до 13,35 за долар

У середу, 10 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів знизилися до 12,9500/13,3500 грн/дол. проти 12,9000/13,2500 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро до середини торгів знизилися до 16,7460/17,2675 грн/євро проти 16,6875/17,1430 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2935/1,2937, змінюючись у досить вузькому коридорі.

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Щодо російського рубля котирування гривні до 12:00 знизилися до 0,3477/0,3588 грн/рубль проти 0,3471/0,3565 грн/рубль на відкритті торгів.