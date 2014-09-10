Світовий банк виділить Україні другу позику на початку 2015 року

Про це повідомила прес-служба Національного банку України, з посиланням на зустріч керівництва Нацбанку з представниками місії.

Під час зустрічі голова НБУ Валерія Гонтарева поінформувала представників місії Світового банку про першочергові заходи регулятора щодо стабілізації банківської системи та необхідність проведення структурних реформ.

Сторони також обговорили попередні результати діагностичного обстеження та програми капіталізації і плани реструктуризації 15 найбільших за розміром активів банків України, а також хід діагностичного обстеження наступних 20 найбільших банків.

Керівник місії Світового банку Рінку Чандра висловив сподівання, що під час роботи місії відбудуться конструктивні й плідні зустрічі з представниками українського центрального банку. Чандра зазначив, що представники місії мають намір детально обговорити заходи, спрямовані на поліпшення системи кредитної інформації та нормативно-правової бази для зменшення частини негативно класифікованих кредитів у банках.

Як повідомляв УНІАН, України 8 вересня отримала 500 млн дол. кредиту від Світового банку на підтримку реформ у фінансовому секторі

Світовий банк розглядає можливість збільшення обсягу фіндопомоги українському банківському сектору на 500 млн дол. - до 1 млрд дол.

Світовий банк є основним партнером України у сфері розвитку. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в країні досяг більше 9 млрд дол. США в рамках 45 проектів і програм.

4 вересня Україна одержала другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду в обсязі 1,39 млрд дол. у рамках виконання дворічної кредитної програми stand-by.