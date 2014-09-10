Аналітики не очікують різкого зростання цін у найближчі місяці

Імпульс інфляції в найближчі місяці буде помірним, враховуючи зусилля уряду з подолання торгового дефіциту та заходи Національного банку щодо стримування монетарних драйверів, вважають експерти UniCredit Bank.

Проте експерти зазначають, що коливання валюти разом із сезонними факторами будуть визначати подальше зростання споживчих цін у найближчий місяць. Крім того, додасть тиску на ціни і порушення роботи ринку на сході України.

На думку банкірів, інфляції в серпні в першу чергу посприяв транспортний сектор, демонструючи зростання цін на паливно-мастильні матеріали, автомобілі та послуги залізниці.

Експерти зазначили, що частково інфляційний імпульс у серпні в транспортному секторі був викликаний зростанням цін на нафту на міжнародному ринку у попередні місяці. До того ж ціни на автомобілі і запчастини зросли внаслідок підвищення митних тарифів та знецінення гривні.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в серпні порівняно з липнем 2014 року прискорилася до 0,8% з 0,4%, зафіксованих у липні порівняно з червнем. У річному виразі (проти серпня 2013 року) інфляція прискорилася до 14,2% з 12,6%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2014 року, до грудня 2013 року, інфляція в серпні прискорилася до 12,9% з 12,0%, зафіксованих місяцем раніше.