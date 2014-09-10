У ЄС поки не знають про вимогу Росії виключити 20% товарів із угоди з Україною

Європейська комісія станом на цей час не підтверджує інформацію про вимоги Росії виключити з угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС близько 20% товарних позицій.

"Станом на цей час ми не можемо підтвердити цю інформацію", - повідомили агентству УНІАН у середу в Європейській комісії.

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Водночас, в ЄК зазначили, що 12 вересня в Брюсселі відбудеться тристороння зустріч європейського комісара з питань торгівлі Карла Де Гухта, міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, під час якої сторони обговорять результати роботи експертів з питання можливого впливу реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.