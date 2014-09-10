Банкіри підрахували втрати Великобританії через можливе від‘єднання Шотландії

Найбільші світові банки почали попереджати інвесторів про зростання ризику інвестування в економіку Великої Британії через можливе від‘єднання Шотландії після референдуму про незалежність.

Як повідомляє "5 канал" із посиланням на The Telegraph, своїх клієнтів уже попередили британський банк Barclays, швейцарський Credit Suisse, американський JP Morgan, французький Societe Generale, німецький Deutsche Bank. Канадський RBC Capital Markets та деякі менші банки.

Економісти прогнозують що, якщо Шотландія проголосує за свою незалежність, ВВП Великої Британії у 2015 році знизиться майже на 1%.

Під удар також може потрапити національна валюта Британії. Після оголошення результатів референдуму курс фунта стерлінгів може впасти на 5%.

Між тим, експерти переконані, що Шотландія, яка обере незалежність, безсумнівно опиниться у глибокій рецесії.

Шотландці зможуть визначити долю своєї країни вже 18 вересня. Якщо більшість населення проголосує за вихід зі складу Сполученого Королівства, Шотландія буде оголошена незалежною 24 березня 2016 року.

Напередодні референдуму британські політики активно агітують шотландців не голосувати за незалежність. Прем‘єр-міністр Девід Кемерон написав колонку у Daily Mail, у якій запевнив, що Британія "відчайдушно" хоче, щоб Шотландія залишилася у її складі.

Прем'єр порівняв відділення Шотландії від держави з "стрибком у темряву". Кемерон передбачив шотландцям яскраве майбутнє у складі королівства, пообіцявши більше привілеїв.

На підтвердження цих слів ввечері у вівторок, 9 вересня, над лондонською резиденцією прем'єра на Даунінг-стріт поруч із британським був піднятий прапор Шотландії.

Політики закликали висловити свою думку з цього питання королеву Єлизавету ІІ, однак у Букінгемському палаці заявили, що королева не буде втручатися в це, оскільки це право шотландського народу на самовизначення.