Гривня закрила міжбанк на рівні 13,30 за долар

У середу, 10 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,9000/13,2500, на 12:00 ціни підвищилися до 12,9500/13,3500. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 13,0000/13,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,6875/17,1430, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,7460/17,2675. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 16,8150/17,2070.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3471/0,3565, на 12:00 ціни піднялися до 0,3477/0,3588. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3466/0,3578.