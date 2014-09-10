Держстат поліпшив показник спаду ВВП України за квартал до 4,6%

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталі 2013 року знизився на 4,6% (у постійних цінах 2007 року).

Про це повідомляє Державна служба статистики України на офіційному сайті.

Таким чином, Держстат поліпшив раніше оприлюднений показник спаду ВВП в річному вираженні за підсумками другого кварталу 2014 року в 4,7% на 0,1 п.п.

При цьому Держстат погіршив раніше оприлюднений показник спаду ВВП порівняно з першим кварталом 2014 року і з урахуванням сезонного фактора на 0,9 п.п. - до 3,2% з 2,3%.

Номінальний ВВП України за підсумками другого кварталу 2013 року становив 372,770 млрд грн.

Читайте такожМВФ: економіка України через війну впаде на 7,25%

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держстату, оприлюдненими в липні поточного року, падіння ВВП України у другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%

Падіння ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом 2013 року становило 1,1%, порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2013 року, - 2%.

Діючий держбюджет на 2014 рік передбачає зниження ВВП на 3% при інфляції 12-14%. В основі змін до держбюджету буде використано більш песимістичний прогноз, зокрема, падіння ВВП на 6-6,5% при інфляції близько 19%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП України у 2014 році на 6,5%, Світовий банк - на 5%, Європейський банк реконструкції і розвитку - на 7%.