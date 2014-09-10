Українці в серпні купили валюти на $200 млн більше, ніж продали

Чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) у серпні становила 201,3 млн дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг валюти, купленої банками у населення, - 384 млн дол... Обсяг валюти, проданої населенню, - 585,3 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, в серпні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 969,3 млн дол. (в еквіваленті).

Водночас, за підсумками січня-серпня чиста купівля валюти населенням становила 1,738 млрд дол. (в еквіваленті), що в 7 разів вище за показник чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (262,3 млн дол. в еквіваленті).

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Також повідомляється, що банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у серпні скоротилися на 509,7 млн дол. і станом на 1 вересня 2014 року становили 15,738 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) у липні становила 207,8 млн дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 вересня 2014 року становили 15,831 млрд дол., що на 1,48%, або на 239 млн дол., менше показника на 1 серпня в 16,070 млрд дол.