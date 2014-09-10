Росія скоротила поставки газу до Німеччини - ЗМІ

Про це заявили у найбільшій німецькій енергетичній компанії E.On, передає ZN.ua з посиланням на Der Spiegel.

"Представник компанії повідомив журналістам, що сьогодні з невідомих причин німецька сторона отримала менше газу від Росії, ніж це передбачено контрактом. Недоотриману кількість компенсували запасами зі сховища", - зазначає видання.

Німецький імпортер газу RWE відмовився коментувати скорочення поставок з Росії.

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Нагадаємо, в середу глава "Укртрансгазу" Ігор Прокопів заявив, що о 14:00 Польща призупинила реверс газу до України через зниження поставок "Газпрому". У нафтогазовій компанії PGNiG зазначили, що Польща фіксує зменшення поставок законтрактованого російського газу з українського і білоруського напрямів.

Так, 8 вересня обсяги газу, що надходять зі східного напряму, зменшилися на 20%, а 9 вересня - на 24% щодо замовлень польської компанії у російського партнера - компанії "Газпром-Експорт".