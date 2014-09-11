Нацбанк скасував одну зі своїх заборон на валютному ринку

Національний банк України скасував заборону на валютне кредитування клієнтів банків - юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців з метою використання іноземної валюти на внутрішньому ринку.

Про це йдеться в постанові правління НБУ №557 від 9 вересня, якою вносяться зміни в постанову Нацбанку №515.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Національний банк України зобов'язав банки видавати валютні кредити юридичним особам, підприємцям та постійним представництвам нерезидентів виключно для оплати їх зовнішньоекономічних зобов'язань.