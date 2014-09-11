Курс долара до ієни досяг 6-річного максимуму, євро впав до 14-місячного мінімуму

На світових торгах у четвер, 11 вересня, курс долара до ієни наблизився до шестирічного максимуму, а новозеландський долар подешевшав до семимісячного мінімуму після заяви Центробанку, що курс новозеландської валюти "невиправданий і нестабільний", передає Reuters.

Так, курс долара до ієни вже піднявся на 0,08 відсотка до 106,92 ієни, раніше досягнувши 106,94. Індекс долара до валютного кошика піднявся на 0,02 відсотка до 84,299 і тримається поблизу 14-місячного піку.

Читайте такожКитай і Аргентина обмежують використання долара у взаємній торгівліДолар стабільно зростає на цьому тижні, тому що інвестори підозрюють, що ФРС може почати підвищення процентних ставок раніше, ніж очікують учасники ринку. Зміцненню долара також допомагає зростання прибутковості американських облігацій. Новозеландський долар подешевшав на 0,6 відсотка до $0,8186, а австралійський долар подорожчав на 0,33 відсотка до $0,9184 після публікації несподівано хороших даних про зайнятість в Австралії.

Євро подешевшав на 0,09 відсотка до $1,2905, впавши у вівторок до 14-місячного мінімуму. Проти швейцарського франка євро підскочив до місячного максимуму 1,2119 франка, так як Національний банк Швейцарії сповнений рішучості утримати курс франка не вище 1,20 за євро, навіть якщо для цього доведеться опустити процентні ставки нижче нуля.

Читайте такожЕкономіст: Радикальні санкції Заходу кинуть Росію в колапс за тиждень Фунт стерлінгів подешевшав на 0,08 відсотка до $1,6199, впавши в середу до 10-місячного мінімуму через побоювання учасників ринку, що Шотландія проголосує за відділення від Великої Британії на референдумі наступного тижня.

Читайте такожФунт стерлінгів обвалився напередодні референдуму про незалежність ШотландіїПрем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, його заступник і лідер опозиційної Лейбористської партії пообіцяли Шотландії розширення автономії, якщо вона залишиться у складі союзу.