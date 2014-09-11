ЄС введе в дію новий пакет санкцій проти Росії 12 вересня - ЗМІ

Рада Євросоюзу введе з 12 вересня в дію новий пакет санкцій проти Росії, але вони можуть бути поетапно скасовані в залежності від розвитку ситуації на сході України, повідомило ПРАЙМ у четвер, 11 вересня, європейське дипломатичне джерело в Брюсселі.

Читайте такожЕкономіст: Радикальні санкції Заходу кинуть Росію в колапс за тиждень "Введення санкцій покликано продемонструвати єдність Євросоюзу. Очікується, що постанову Ради ЄС буде опубліковано 12 вересня, але залежно від розвитку ситуації на сході України вони (санкції) можуть бути поетапно скасовані", - сказав він.

Посли 28 країн ЄС проведуть у четвер, 11 вересня, в бельгійській столиці четверте з понеділка засідання з проблеми запровадження нових санкцій проти Росії. Дискусія на цю тему в середу тривала 7 годин і завершилася безрезультатно.

Читайте такожНові санкції повністю заборонять нафтовим компаніям Заходу співпрацю з РосієюЗа словами призначеної верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні, яка приступить до виконання своїх обов'язків з 1 листопада, "окремим країнам ЄС потрібно більше часу для прийняття рішення".

Для введення нового пакета обмежувальних заходів відносно Росії в дію необхідне одностайне схвалення з боку всіх без винятку 28 країн ЄС.

Читайте такожРосія у відповідь на нові санкції загрожує зірвати перемир'я на сході України Якщо введення санкцій в дію буде схвалено в четвер, то реально вони зможуть набути чинності лише у п'ятницю після їх публікації в Офіційному журналі ЄС.

За даними західних ЗМІ, під нові санкції можуть потрапити три найбільші російські державні нафтові компанії - "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", а також кілька холдингів військово-промислового комплексу. Крім того, під санкції можуть потрапити такі підприємства російського ВПК, як "Уралвагонзавод", "Оборонпром", Об'єднана авіабудівна корпорація.

Євросоюз також має намір скоротити максимальний термін обігу їх боргових зобов'язань, розміщених у 28 країнах ЄС, з 90 до 30 днів. Частиною санкційного пакету, згідно з повідомленнями преси, є і рішення додатково внести в "чорний список" ще не менше 20 фізичних осіб - громадян РФ.

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