У Росії прискориться зростання цін через введення податку з продажів на додаток до ПДВ

Президент Володимир Путін дав згоду на введення податку з продажів, але остаточне рішення буде приймати уряд, розповіли «Відомостям» два федеральних чиновника. Рішення прийнято президентом, категорично сказав інший чиновник. Точно вирішено не підвищувати ПДВ, податок з продажів введуть на 90%, говорить співробітник адміністрації президента.

Читайте такожЧистий прибуток "Газпрому" за перший квартал впав на 41%Права регіонів вводити податок з продажів уряд і Кремль обговорюють з весни. На початку серпня президент Путін доручив опрацювати питання, і Мінфін розробив поправки до Податкового кодексу, які дозволять регіонах вводити податок з продажів зі ставкою 3%. Це може принести бюджетам регіонів до 200 млрд руб. на рік, оцінював міністр фінансів Антон Сілуанов.

Розрахунки дуже умовні, говорив «Відомостям» чиновник Мінфіну: не ясно, скільки регіонів введе податок, яке буде збирання. Так що доходи регіонів можуть скласти 30 млрд руб., допускав він.

Мінфін пропонував замість цього збільшити на 2 процентних пункту, до 20%, податок на додану вартість (ПДВ), що принесло б у федеральний бюджет 500 млрд руб.

Читайте такожЄС введе в дію новий пакет санкцій проти Росії 12 вересня - ЗМІПоловину цієї суми Мінфін був готовий розподілити серед регіонів: їх витрати сильно зросли через інавгураційні укази президента, які дозволяють підвищувати заробітну плату бюджетникам. Податок з продажу введуть далеко не всі регіони, а ось ПДВ - це зростання на весь бізнес, коментує альтернативну пропозицію Мінфіну один з чиновників.

Проти податку з продажів виступали Мінекономрозвитку, Мінфін і Мінпромторг. Підтримували - влада Москви та помічник президента Андрій Білоусов, розповідали «Відомостям» кілька федеральних чиновників. Парадоксальна ситуація: уряд проти податку з продажів, але буде змушений взяти на себе відповідальність за непопулярне рішення, дивується федеральний чиновник.

Москва і область введуть податок одними з перших, вважає виконавчий директор Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ) Андрій Карпов: «В неформальних бесідах пояснювалося, що ініціатива з податком з продажів не була розрахована в цілому на всі суб'єкти. Вона була спочатку орієнтована на те, щоб великі суб'єкти - Москва і область, Петербург і область - могли отримати кошти на великі інфраструктурні проекти».

Введення податку з продажів може зашкодити економічному зростанню, попереджала перший заступник голови ЦБ Ксенія Юдаєва: інфляція може вирости - і ЦБ буде змушений підвищити ставки. Раніше найбільші рітейлери визнавали, що за новим податком може послідувати ціновий стрибок. Рішення уряду ввести податок з обороту зі ставкою до 3% може викликати одноразовий стрибок цін», - попереджав фінансовий директор X5 Retail Group Сергій Півень.

Зростання податкового навантаження на рітейл буде сприяти підвищенню роздрібних цін, насамперед на продовольчі товари повсякденного попиту, на 3-4% в рік, така оцінка АКОРТ.

Введення податку додасть 1 п. п. до інфляції в 2015 р., підрахувало Мінекономрозвитку: нещодавно офіційний прогноз інфляції на наступний рік було підвищено з 5 до 6-7%. За оцінками Володимира Осаковського з Bank of America Merrill Lynch, з-за обговорюваного підвищення податків (розглядалося і підвищення ПДВ) інфляція вже до кінця I кварталу 2015 р. може набагато перевищити 8%. Прискорення інфляції - істотний мінус, визнавав у недавньому інтерв'ю «Ведомостям» прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, є й інші складності - раніше збирання податку з продажів було поганим і, щоб ввести податок знову, слід гарантувати високу якість адміністрування, потрібна електронна верифікація факту платежу.