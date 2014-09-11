В Україні набув чинності закон, що дозволяє ввести санкції проти Росії

В Україні набрав чинності закон про санкції, розроблений урядом, прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом України. Текст закону опубліковано в газеті «Голос України».

Згідно з текстом закону, його завданнями є захист національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності, протидія тероризму, захист і відновлення порушених прав українських громадян. Санкції можуть бути введені проти іноземної держави, фізичної або юридичної особи іноземної держави, осіб без громадянства, проти терористів та їх прибічників.

Підставами для введення санкцій є прямі або потенційні погрози іноземної держави, фізичних або юридичних осіб стосовно суверенітету України, її територіальної цілісності, окупація території України або створення бар'єрів для економічного зростання України, спричинення матеріального збитку. Також підставами для введення санкцій можуть бути рішення Генеральної асамблеї або Ради безпеки ООН, рішення і регламенти Ради Європи, факти порушення Загальної декларації прав людини або Статусу ООН.

Читайте такожУ Росії через путінське ембарго зростає дефіцит продуктів

Види санкцій, згідно з текстом закону, розподілені на 25 позицій і передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торгівлі, обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по українській території, зупинення виконання фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій і дозволів, заборону на участь у приватизації, заборону на участь у процесі державних закупівель, заборону на участь в операціях з цінними паперами, заборону на передачу технологій і майнових прав, а також заборону і скасування усіх переговорів, візитів і ділових контактів.

Як наголошується, санкції можуть бути строковими або безстроковими. Рішення про введення санкцій приймається Радою національної безпеки і оборони України, і указом президента України вони набирають чинності.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня парламент ухвалив урядовий закон про санкції. Набирання чинності законом дозволить уряду найближчим часом передати на розгляд Ради нацбезпеки і оборони список санкцій стосовно 172 фізичних і 65 юридичних осіб з РФ і низки інших країн, що підтримують російську агресію на сході України.